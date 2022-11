Dimitri, 34 ans, tué dans un accident à Tihange: «C’était comme un frère pour moi», «c’était mon meilleur élément, et mon ami aussi»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Samedi vers 17h40, Dimitri Dechany (34) a pris le volant de sa VW Scirocco rouge, en direction de Huy. Il a emprunté la N684 depuis Ampsin et, pour une raison indéterminée, a perdu le contrôle de son véhicule à l’approche du rond-point de la centrale de Tihange.

Sa voiture a fait plusieurs tonneaux avant de percuter un poteau et de finir sa course en contrebas de la route. Les pompiers de la zone Hemeco et la police locale de Huy ont rapidement été appelés et sont intervenus mais malheureusement, le trentenaire est décédé.