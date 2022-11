Quelques instants après la défaite des Diables contre le Maroc, Roberto Martinez est revenu sur la défaite subie par ses hommes face au Maroc (2-0). S’il estime qu’il y a eu du mieux dans la construction du jeu, il est conscient qu’il a manqué quelque chose dans les trente derniers mètres marocains pour se créer des occasions franches. Il s’est également justifié sur certains changements en expliquant qu’Onana avait été averti et qu’il ne fallait pas commettre les mêmes erreurs que par le passé avec Eden Hazard. Le tout en estimant qu’un succès face à la Croatie serait synonyme de qualification et de tournoi lancé. Pour le sélectionneur catalan, la méthode Coué est enclenchée.

de videos

Roberto Martinez, quelle est votre analyse après cette défaite face au Maroc (2-0) ?

C’est une défaite très difficile. On est à la Coupe du monde pour gagner des matchs. Il y a deux matchs pour nous : avant et après le premier but du Maroc. On a bien entamé la rencontre en construisant mieux le jeu que face au Canada. On trouvait des solutions et des situations à un contre un. En deuxième période, on donne un coup franc au Maroc et on encaisse. A partir de ce moment-là, on a perdu le contrôle. Tout est devenu trop émotionnel. Dans un match très serré, le premier but change tout. Si on avait marqué en premier, cela aurait tout changé.

Pour marquer des buts, il faut se créer des occasions et cela a été très compliqué pour les Diables face au Maroc…

C’est dans la tête. Je ne crois pas que ce soit un manque de qualité ou des problèmes techniques. Encore une fois, on a mieux fait circuler le ballon que face au Canada. Mais il a manqué quelque chose dans les trente derniers mètres du Maroc. Sans doute parce qu’on jouait avec la peur de perdre le ballon. C’est d’autant plus difficile que cela fait six ans qu’on se crée beaucoup d’occasions et qu’on marque beaucoup de buts. Aujourd’hui, on n’a plus de mal. On ne s’exprime pas avec le ballon comme avant. On doit travailler là-dessus.