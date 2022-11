La célébration de la victoire du Maroc dégénère aussi à Liège: le commissariat de Droixhe attaqué par une cinquantaine de personnes, des combis de police vandalisés… (photos et vidéos)

de videos Peu avant 17h, alors que le Maroc venait de remporter la rencontre qui l’opposait à la Belgique, la police de Liège était rassurante : contrairement à ce qui était en train de se dérouler à Bruxelles, aucun incident n’était à déplorer en Cité ardente. « Juste des supporters marocains heureux, ils klaxonnent autour de la place st Lambert et alentours dans un esprit festif », indiquait alors la porte-parole de la police.

Peu de temps plus tard, les premières images dérangeantes apparaissaient toutefois sur les réseaux sociaux. On y voyait notamment de nombreux jeunes prendre d’assaut l’ourson géant qui trône à l’entrée du Village de Noël. Qui, quelques instants plus tard, gisait au sol, escaladé par ces mêmes supporters marocains.