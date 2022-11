Basket féminin - R1: Pepinster s’incline dans le derby chez les Panthers de Liège

PANTHERS 73

PEPINSTER 53

QT : 12-12, 19-18, 21-13, 21-10 Panthers : TREMBLEZ 6-2, GENOT 3-2, HAJILA 5-3, OSSELAERE 0-2, LECOQ 0-10, PEETERS 12-15, HUMBLET 2-4, TCHEMTCHOUA 3-4 Pepinster : COLSON 4-0, VAN BLADEL 3-0, VAN AUBEL 2-3, MILANOVIC 1-5, LEEMANS 8-5, BOURLIOUX 4-8, SCHOLTIS 3-0, SCHOOBROODT 2-2, ABINET 3-0

La jeune Liégeoise, fort affectée, nous confiait avant la rencontre. « Ce sont bien les ligaments croisés qui sont atteints… ». Voilà cette jeune joueuse out pour un certain temps. Un autre match commence pour elle, revenir dans quelques mois.

Après six tirs ratés au total des deux équipes, tant la nervosité était grande, Pepinster allait prendre rapidement les commandes de ce match sans jamais creuser d’écart décisif.

Claire Leemans avait lancé les Verviétoises sur le bon chemin (3-8). Puis Marie Peeters entrait en action ramenant l’égalité au quart-temps (12-12) par son jeu d’accélération en un contre un, et tout en puissance, dont elle a le secret. Mais avec plus de réussite, les Pepines insistaient au marquoir, avec un gros collectif ou tout le monde marquait et surtout défendait fort bien (12-17).

Un banc plus expérimenté

Une fois de plus, Liège allait recoller au score avec Hajila, la meneuse, et Tremblez, l’ailière. De l’autre côté, Caroline Bourlioux, malgré deux fautes, faisait souvent le ménage obligeant Tchemtchoua à sortir avec trois pénalités.

Liège menait pour la première fois à 19-17 et c’est un trois points de Suzy Tremblez qui sonnait la mi-temps (31-30). Les Panthers inscrivaient un 12-0, de 28-30 à 40-30. Un arbitrage dépassé faisait dégénérer la partie entre rivales de la Province. Pepinster s’accrochait par Bourlioux, mais Liège gardait ses distances avec Peeters (58-51, 35e). Les Panthers de Liège avaient plus de talent, de shoot et de physique, il faut le constater.

Pascal Chardon (Pepinster) constatai. « On rate trop de paniers faciles sous l’anneau en première mi-temps. Ensuite, notre adversaire met beaucoup de pression avec un banc plus expérimenté notamment avec deux joueuses de D1 dont Peeters qui sort un grand match. Moi je trouve cela dommage mais c’est comme ça. On a un bon groupe pour continuer à travailler. »

Autre son de cloche pour Lola Paulus (Panthers) « Notre défense n’était pas bonne en première période. Du coup, nous n’avions pas les bonnes options offensivement. On a corrigé cela ensuite et je suis heureuse de voir notamment les shoots rentrés par Axelle Lecoq ».

Jean-Marie KREUSCH