Des retards dans vos trains? Voici comment vous pouvez vous faire rembourser

Huit minutes par ci, douze par là. Les retards et autres désagréments du rail font partie du quotidien des navetteurs. Bonne nouvelle, vous pouvez-vous faire rembourser une partie du prix de vos tickets.

Pour un retard occasionnel, vous pourrez entrer une réclamation si votre train a une heure de retard ou plus. Pour ce type de retard, vous bénéficierez d’une compensation forfaitaire de 100 %. Si votre trajet comprend des correspondances, et que le retard d’un premier vous en fait rater un second, la SNCB « déterminera les trains en correspondance sur base des horaires officiels. La compensation est calculée sur le retard à destination. »