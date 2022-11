Miss Belgique 2023: une finaliste surprise s’invite chez les Miss en Egypte!

Mais le début du voyage a déjà connu quelques rebondissements. Le premier est lié à Haïfa Salem Ali, 20 ans, de Bilzen, qui est Miss Limbourg. Jusqu’à la veille du départ, elle a pensé qu’elle ne pourrait pas partir. Elle est en effet d’origine somalienne et en attente de la nationalité belge qu’elle devrait obtenir seulement d’ici 4 mois. En attendant, elle dispose d’un titre de séjour qui lui permet de rester en Belgique mais elle ne peut pas quitter l’Union européenne, à moins de demander un visa. Ce qu’elle a fait le 31 octobre dernier. Il a tardé à arriver, l’Egypte voulant s’assurer que la jeune femme ne resterait pas sur son territoire à l’issue du voyage. Finalement, la veille du départ, en soirée, elle a reçu le précieux sésame et a donc pu partir avec les autres finalistes. « Je suis vraiment très très heureuse d’être là », nous a-t-elle confiés à l’enregistrement des bagages.

La Miss et le pilote

« J’étais très déçue car on avait donné la chance aux filles du top 40 de dire si elles étaient ou pas motivées à 100 % et elle n’a rien dit à ce moment-là », explique-t-elle. La présidente a donc dû, en urgence, repêcher une fille du top 40. C’est Marlies qui a eu cette chance et qui est arrivée en tant que finaliste mystère. Quant à la finaliste « démissionnaire », elle a expliqué sa décision par son envie de… démarrer une activité d’indépendante.

Une fois toutes ces émotions passées, les Miss ont embarqué à bord d’un avion TUI, à destination de Sharm-el-Sheikh. Petit détail cocasse, le pilote de l’avion n’était autre que Kenzo, le petit ami de Nell Joosten qui est Miss Anvers. Il avait la grande responsabilité d’amener sa belle et ses copines à bon port.