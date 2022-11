Crise de l’énergie: on a trouvé un gaz moins cher, vous pouvez économiser 1.400 euros par an!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nous ne sommes pas au terminal gazier de Zeebrugge, ni même sur le site des raffineries de Feluy, nous sommes à Remouchamps en plein cœur de la Wallonie. Avec des centaines de bonbonnes de gaz multicolores sur le parking, le quartier général de l’entreprise familiale Kauffman se repère de loin.

On savait que le propane se vendait en bonbonnes pour alimenter les cuisinières de camping ou les barbecues de jardin, on sait peut-être moins qu’il peut aussi alimenter des citernes de jardin et la chaudière.