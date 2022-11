Des capsules vidéo pour aider les enfants lors de leur hospitalisation au CHC: un crowdfunding lancé par le Kiwanis Haut-Geer

« Enfant ou parent, chacun a, un jour, été confronté à une hospitalisation ou un examen médical. Vous souvenez-vous de votre ressenti face à l’inconnu ? Vais-je avoir mal ? Papa et maman peuvent-ils m’accompagner ? Combien de temps je vais rester ? Comment est-ce que ça va se passer ? Puis-je prendre mon doudou ? Est-ce que je vais tout comprendre ? Comment sera ma chambre ? La création de ces capsules vidéo va aider à répondre à toutes ces questions et bien d’autres encore. Elles mettront en scène des enfants et des acteurs du monde hospitalier face à toute une série d’actes médicaux, de situations vécues, de lieux spécifiques… C’est quoi un cathéter ? À quoi ressemble une salle d’opération ? Comment fait-on une prise de sang ? Comment expliquer ma maladie à mes copains ? », détaille ainsi l’organisation Kiwanis Haut-Geer Comtesse de Hesbaye au travers d’un communiqué, qui collabore ici avec le Groupe Santé CHC de Liège (MontLégia).

Des mots simples et adaptés

« Demain, grâce à des capsules vidéo, l’enfant comprendra, visualisera et dédramatisera son séjour à l’hôpital. Afin de dédramatiser les actes de l’hôpital, il nous a semblé utile de pouvoir informer l’enfant avant son arrivée. Et rien de tel que ce soit un enfant, accompagné d’un membre du corps médical, qui explique avec des mots simples et adaptés comment il ressent et vit les traitements médicaux. À son tour, il expliquera à ses proches les soins et les interventions qui lui permettront d’aller mieux. Les vidéos, catégorisées par type de pathologie, seront accessibles facilement aux enfants. Elles seront scénarisées, réalisées et éditées par une équipe de vidéastes professionnels. »