«Monsieur vaseline», «toujours du copinage»… Marc Delire dézingue Roberto Martinez après la défaite des Diables contre le Maroc (vidéo)

Ce dimanche, et comme tous les soirs de cette Coupe du monde, Vincenzo Ciuro et ses consultants sont revenus sur les rencontres de la journée dans l’émission « Le Vestiaire ». Friand de coups de gueule et de buzz en tous genres, Marc Delire s’est cette fois exprimé sur la prestation de nos Diables face au Maroc. Sans mâcher ses mots, comme à son habitude.

« On a plus qu’un match », a expliqué le célèbre consultant. « Si on donne à cette génération dorée, qui n’a jamais rien gagné, une occasion de terminer en beauté en étant éliminée, moi je n’en ai rien à f… de ça. Je préfère qu’on change, et tant pis pour les grands noms ! Ils n’ont rien montré lors des deux premiers matches, osons quelque chose d’autre. Mais Roberto Martinez a toujours fait du copinage. Et je le répète, c’est de plus en plus Monsieur vaseline. Il te fait gober n’importe quoi : plus c’est gros, plus ça passe avec lui ! »