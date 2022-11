Un Camerounais de 66 ans contraint de passer deux semaines en centre fermé, privé de soins de santé urgents, «une arrestation inacceptable»

Lukas Waufo est un entrepreneur camerounais de 66 ans qui circule fréquemment pour les affaires au sein de l’espace Schengen. Lors d’un voyage en octobre il est arrivé en Belgique via Brussels Airlines, mais peu après il a présenté des ennuis de santé. Plusieurs opérations sont effectuées et une programmée fin du mois à Bruxelles. Il doit revenir d’un déplacement en Bosnie via Zagreb vers la Belgique pour être présent à une consultation avant l’opération. Mais son visa a entre-temps été déclaré invalide, ce qui ne lui a jamais été notifié.

Il est emmené menotté au centre fermé Caricole, à Steenokkerzeel pour une détention de quatorze jours. « Au centre, j’ai donné aux médecins mes rapports médicaux, qu’ils ont refusé de lire. Ils m’ont interdit de prendre contact avec mon médecin à l’extérieur », dénonce le sexagénaire.