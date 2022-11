Un début de semaine placé sous le signe de la grisaille partout en Belgique: un risque de pluie dès ce lundi

Aujourd’hui Le ciel sera encore très nuageux avec des périodes de pluie lundi matin, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Des éclaircies et un temps plus sec sont néanmoins prévus à partir de l’ouest et en direction du centre. Dans l’après midi, le temps deviendra également plus sec sur l’est mais sur le sud-est du pays, les nuages bas devraient rester majoritaires avec encore un risque de pluie. Les maxima oscilleront entre 5°C en Hautes Fagnes et 10 ou 11°C en plaine.

Ce soir Ce soir, la zone de pluie quittera notre pays vers l'Allemagne. Sur l'ouest et le centre, quelques éclaircies se dessineront temporairement. En seconde partie de nuit, des nuages bas, de la brume et de brouillard se formeront en de nombreux endroits. Les minima oscilleront entre 2 et 7 degrés. Le vent sera faible de direction variable.

Demain Mardi, la grisaille prédominera et les éclaircies seront rares. Les nuages bas seront nombreux et s’accompagneront de brume et même de champs de brouillard par endroits. Un peu de bruine ou quelques faibles pluies pourront également être observées, principalement sur l’est. Les maxima oscilleront entre 5°C en haute Ardenne et localement 10°C en plaine.