Le MR étant pour et Ecolo contre, ce sera au PS à décider de l’avenir de Liege Airport

Des dizaines de recours ont en effet été déposés et c’est au gouvernement wallon à trancher. Ce ne sera pas simple parce que sa majorité arc-en-ciel est tout sauf unanime sur la question.

On connaît la position des libéraux qui est favorable au développement de l’aéroport, celle des écologistes qui est plutôt contre. Par contre, celle des socialistes navigue entre l’une et l’autre selon la personnalité (ou les lobbys) autour de ses différents ministres.

Que vont donc décider les ministres socialistes ? Voter avec les libéraux en faveur d’abord du développement économique, avec le risque de se faire traiter de tous les noms par les défenseurs de l’environnement ? Ou au contraire avec les Écolos et devoir répondre devant les travailleurs et les syndicats de tous les emplois qui ne seront plus créés ou qui risquent de disparaître ?