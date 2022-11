A peine 4% des Belges n’ont jamais utilisé internet

Une administration de plus en plus connectée

En outre, s’agissant de l’administration en ligne, 64 % des Belges âgés de 16 à 74 ans ont imprimé ou téléchargé des documents officiels, et 55 % ont reçu des documents ou des messages officiels via leur compte (eBox). Près d’un tiers (32 %) a effectué une réservation ou pris un rendez-vous avec une organisation publique. Ces pourcentages sont nettement plus faibles chez les femmes à niveau d’instruction faible et les personnes souffrant d’un problème de santé grave de longue durée, observe Statbel.