Du sport à gogo, ce sont les brèves omnisports carolos

WATER-POLO

Sévère défaite de l’Hélios Charleroi

En déplacement à Louvain dimanche pour le compte du championnat de Nationale 4, les poloïstes carolos sont passés à côté de leur match en s’inclinant 14-5 dans une rencontre à sens unique.

J.-F. S.

RUGBY

Nouveau revers du Black Star Charleroi

Les rugbymen carolos se sont inclinés dimanche sur le score de 34-17 en déplacement au BUC et ne quittent pas la dernière place de la Nationale 2 avec une huitième défaite en autant de rencontres jouées.

J.-F. S.

Jogging

Près de 400 coureurs à Beaumont

Le Jogging de l’Athénée de Beaumont a rencontré un franc succès ce samedi après-midi avec quelque 397 coureurs présents sur place. Parmi ceux-ci, ce sont Geoffrey Marion et Carine Vandendriessche (9,9 km) ainsi que Kenny Baudour et Patricia Windal (4,7 km) qui se sont montrés les plus rapides.

C.C.