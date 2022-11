Rendez-vous sur Télésambre ce lundi soir pour «Tous Terrains Le Club» dédié aux sports moteurs

Comme chaque dernier lundi du mois, l’émission mensuelle sportive de Télésambre en partenariat avec votre quotidien favori tournera en boucle ce 28 novembre à partir de 18h25.

Pour ce troisième numéro, on parlera de sports moteurs avec notamment de la moto et du karting au menu. La course sur circuit ne sera pas oubliée avec nos pilotes Jules Brun et Nigel Bailly. Ce dernier fera d’ailleurs l’objet d’un sujet « raccord » dans nos éditions papier et digitale de ce mardi.

Pour représenter notre rédaction sur le plateau de l’émission à voir ce lundi, on retrouvera Michel Wanet, qui fut en son temps notre spécialiste régional des sports moteurs. Pour collaborateur honoraire qu’il soit, Michel n’a rien perdu de ses connaissances en la matière…