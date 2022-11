Lies, jeune maman de 38 ans, a vécu la perte tragique de son fils de 9 ans il y a 10 mois: «Ils nous ont renvoyés chez nous depuis les urgences et ce soir-là, il est mort dans son lit à la maison» (photo)

« Seulement vingt heures se sont écoulées entre le premier symptome et le moment du décès », ajoute Lies.

La mère de famille explique avoir emmené son fils aux urgences car il avait de fortes douleurs abdominales. « Ils ont exclu l’appendicite et nous ont renvoyés chez nous. Ce soir-là, il est mort dans son lit à la maison », raconte Lies. « Moi et plus tard les ambulanciers avons essayé de la réanimer. Nous n’avons su exactement ce qui s’était passé qu’après l’autopsie », ajoute Lies.