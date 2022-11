Un automobiliste d’Yves-Gomezée se crashe dans sa rue alors qu’il rentrait chez lui: il a été blessé

L’homme rentrait chez lui et se trouvait dans la rue de son domicile lorsqu’il a effectué cette sortie de route. Selon l’équipe de policiers de la zone FloWal qui ont procédé aux constatations, elle est sans doute due aux mauvaises conditions climatiques. Il pleuvait et la route était humide.

Le premier accident a eu lieu à 10h30. Rue du Faubourg, à hauteur du numéro 24, à Yves-Gomezée, un automobiliste, seul en cause, a perdu le contrôle de son véhicule et embouti un panneau de signalisation.

Contre un arbre

Le second accident a également eu lieu en fin de journée. À 18h40, rue des Marchais, entre Thy-le-Bauduin et Somzée, un automobiliste, seul en cause, a fait une sortie de route. Il a embouti un arbre.