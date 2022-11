Votre pharmacien vous dépose de plus en plus souvent vos médicaments chez vous

Soutenir le pharmacien

Pour Olivier Delaere, le CEO de Febelco, cette entreprise belge qui est le plus grand grossiste-répartiteur de médicaments, c’est une demi-surprise : « Nous sommes conscients de ce phénomène qui est en croissance. Les pharmaciens apportent de plus en plus souvent des médicaments à la maison du patient. Tous les jours, les pharmaciens nous le disent. Cela montre vraiment le rôle de proximité du pharmacien.

Ce rôle de première ligne. Cette attitude a encore plus évolué avec la crise corona où beaucoup de patients ne voulaient pas se déplacer. Avec le vieillissement de la population, on va devoir trouver un système pour pouvoir approvisionner le patient à son domicile et soulager le pharmacien, d’autant plus avec la pénurie de personnel constatée dans les pharmacies : « les pharmaciens ne pourront pas toujours aller déposer le médicament au domicile de chaque patient après leur journée. »

Pour cet entrepreneur wallon, les grossistes répartiteurs ont un véritable rôle de soutien à jouer auprès du pharmacien : « Notre rôle de grossiste est de faciliter toute une série de tâche afin que le pharmacien puisse se concentrer sur son rôle de prestataire de soins de première ligne. Nous cherchons toujours à lui dégager du temps dans son travail administratif, ses achats et aussi dans cette réflexion par rapport à la livraison à domicile. Et ce en développant toujours des nouveaux services et solutions. Comme par exemple la digitalisation/numérisation de nos plateformes pour que le pharmacien se concentre vraiment sur son travail.

Cet aspect logistique est très important. »

Nul doute qu’un service local de livraison de médicament pourrait aider voire soutenir de nombreux pharmaciens...

V.Li.