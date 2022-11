Cyber monday: après le black friday, les sites d’e-commerce continuent de proposer des promos ce lundi

C’est une autre institution aux États-Unis, qui s’est imposée chez nous : après le black friday, le dernier vendredi de novembre synonyme de prix cassés au lendemain de Thanksgiving, c’est le cyber monday ce lundi. Une (nouvelle) journée de grosses promotions organisées majoritairement par les gros sites d’e-commerce. Des sites qui ont multiplié les mails ces derniers jours, avec des promotions de black Friday qui ont parfois duré toute la semaine dernière, et de nouvelles offres ou des actions prolongées ce lundi. Avec des rappels en courant de journée, et des réductions fortement mises en avant. De quoi donner à certains internautes un sentiment de harcèlement, au vu du nombre d’emails promotionnels reçus. « C’est le principe des animations promotionnelles », note Christophe Sancy, du magazine Gondola. « On met la pression sur les gens, en disant qu’ils doivent se décider vite, pour accélérer le processus d’achat. C’est comme avec l’immobilier où on va dire qu’il faut vite se décider car il y a 15 autres personnes intéressées par le bien. On joue sur cette corde de la promotion, et ça marche ».

Mais faut-il vraiment céder à la tentation, alors qu’on arrive à la période de fin d’année et qu’on peut donc faire des cadeaux à prix réduit ? « Tout dépend de savoir si on achète parce qu’on en a besoin, ou parce qu’on croit faire une bonne affaire. Les consommateurs belges auront un budget « fêtes » limité cette année et vont faire attention. Mais il ne faut pas négliger l’effet cadeau, le paquet bien emballé qui vient d’un magasin précis, ce qui apporte une valeur ajoutée à ce qu’on offre ».

Attention aussi aux fausses promotions. Car si une directive, baptisée « Omnibus », est venue amener davantage de transparence aux prix cassés et réductions, obligeant les commerçants à indiquer le prix le plus bas affiché pour le produit au cours du mois précédent, Test-Achats avait noté plusieurs augmentations de prix courant septembre et octobre justement, pour des articles qui affichent en fait un prix réduit en cette période de black friday et de cyber monday plus élevé. Une plateforme, baptisée « un bon deal » (www.test-achats.be/actions/unbondeal) permet même de voir l’évolution du prix de centaines de produits, pour éviter de tomber dans le panneau…