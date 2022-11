L’échevin a embarqué dans le tout premier bus de retour au centre de Verviers: «Le moment est symbolique»

Le retour des bus dans le centre de Verviers, c’est un événement qui a été plus d’une fois retardé. En cause : l’avancement du chantier Verviers ville conviviale et surtout la fin de la rénovation de l’axe Crapaurue. Les commerçants du coin l’attendaient avec impatience. Ce lundi, ils ont été exaucés. Les bus sont de retour !

« Le moment est symbolique, historique oserais-je même », rapporte Maxime Degey, l’échevin des Travaux de Verviers, qui n’a pas hésité à se lever avant l’aube pour embarquer dans le tout premier bus qui a emprunté la rue Crapaurue. À 4 h 30, il attendait le bus au dépôt de Stembert.