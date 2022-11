«Le même Hazard qu’au Real», «De Bruyne invisible», «Une vraie gaffe de Courtois»: les cadres des Diables rouges ciblés par la presse internationale!

Auteurs d’une nouvelle prestation insipide ce dimanche contre le Maroc (0-2), les Diables rouges sont désormais dos au mur et devront impérativement s’imposer jeudi contre la Croatie pour rejoindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

La presse internationale n’a pas manqué de souligner cette nouvelle prestation catastrophique des Diables rouges ce lundi matin. Et ce sont les cadres de l’équipe qui en prennent pour leur cadre. « Eden Hazard n’est plus le joueur décisif dont nous nous souvenons tous », peut-on lire dans le journal Marca. « Eden dit que chez les Diables, il trouvera le bon environnement pour revenir à la surface, mais nous ne voyons que la même version qu’au Real Madrid ». Et le quotidien madrilène n’épargne pas non plus Kevin De Bruyne. « Il était invisible, ce n’est pas le même joueur qu’à Manchester City. Ni Hazard ni De Bruyne n’ont montré le leadership dont l’équipe avait besoin. »

Courtois et Witsel également au cœur des critiques

L’autre grand journal sportif madrilène, AS, s’en est lui pris à Thibaut Courtois, fautif sur le premier but encaissé par la Belgique : « Il s’en est bien tiré sur le but refusé, mais il a répété son erreur en seconde période. Une vraie gaffe, comme on n’en voit pas souvent de sa part ». Avant d’ajouter : « La Belgique perd ainsi un match en phase de poule d’une Coupe du monde après huit victoires consécutives. La fin d’une génération. »

Crédité d’une note de 3 sur 10, Courtois est également sous le feu des critiques du côté de l’Angleterre, où les trois stars des Diables ont été affichées par le Sun. « Les quatre jours de Thibaut Courtois en tant que héros de la Coupe du monde ont pris fin aujourd’hui. Sa gaffe en seconde période a amorcé une défaite humiliante pour son équipe. La Belgique n’a pas été à la hauteur et s’est fait piéger par sa propre négligence », écrit le quotidien britannique. « Eden Hazard et Kevin De Bruyne sont des joueurs qui ont beaucoup de qualités, n’est-ce pas ? Ils doivent vraiment faire beaucoup mieux. »

Et du côté de l’Italie, c’est Axel Witsel qui est pointé du doigt. « Cette défaite plonge Martinez et son équipe dans la crise. Contre la Croatie, l’entraîneur devra faire des changements. Alors qu’Onana a apporté de la vie dans le milieu de terrain, Witsel a semé la pagaille », incendie la Gazzetta dello Sport.