Face à la crise énergétique, de nombreux foyers se tournent vers le «relevé mensuel» pour ne plus payer d’acompte: «Je ne veux pas jouer à la banque et prêter au fournisseur de l’argent que je récupère plus tard»

C’est depuis le 1er avril 2022 que les ménages qui disposent d’un compteur numérique peuvent choisir de payer leurs factures d’énergie sur une base mensuelle plutôt qu’une facture finale annuelle. Selon les informations du Belang van Limburg, en septembre, seules 4.190 familles belges disposaient d’une facture mensuelle pour l’électricité et 340 pour le gaz. Deux mois après, c’est 20.957 familles qui ont opté pour ce choix pour l’électricité et 10.129 pour le gaz.

Pour faire des économies, Walter a décidé de fermer son gaz naturel. « Mon installation utilise deux mètres cubes de gaz par semaine pour garder mon eau chaude. C’est six euros. Alors que je n’ai pas vraiment besoin d’eau chaude. Je vais ma lessive à l’eau froide », explique le Belge. Et malgré cette consommation très peu coûteuse, Walter a dû payer 140 euros de facture en octobre. « Ce n’est pas bien. Cette facture est si élevée parce que Luminus suppose que ma consommation de gaz augmentera encore en hiver. Mais ça n’est pas le cas, car je n’utilise rien. Et je ne veux pas jouer à la banque et prêter au fournisseur d’énergie de l’argent que je récupère plus tard », ajoute-t-il. « C’est pourquoi je veux un relevé mensuel », explique Walter.