Fairy Festive Season au Steigenberger Wiltcher’s Icon Bruxelles

Si le prestigieux dîner de gala étoilé du 31 décembre, signé par « La Canne en Ville » et son chef étoilé Kevin Lejeune, a déjà été annoncé et que le « Brunch du Wiltcher’s by Kevin Lejeune », nouveau rendez-vous dominical, vient de commencer, ce sera dès le 28 novembre prochain que la « Fairy Festive Season » débute au Wiltcher’s.

Voici de quoi sera faite cette saison de fêtes tant attendue au Wiltcher's qui pour l’occasion ouvre ses portes au plus grand nombre, afin d’apporter à son tour rêve et magie à chacun en cette fin d’année assurément plus féérique ici que partout ailleurs.

Plus que quelques jours donc avant d’y découvrir aménagements et décorations féériques. « The Wiltcher’s Waffle Factory », un sweet pop-up gourmand particulièrement instagramable ou encore un «Chalet alpin TAITTINGER » accessibles à tous - clients de l‘hôtel ou non.

Les lieux iconiques de l’hôtel, le Café Wiltcher’s et le Loui Cocktail Bar seront eux sur leur 31 toute la saison. Le Wiltcher’s deviendra ainsi durant les prochaines semaines de fêtes la véritable « place to be » à Bruxelles !"Pour cette saison particulière, nous avons voulu apporter à nos clients du rêve et de la féérie en créant un environnement magique particulièrement unique", explique Erik Le Roux, Associate Director Marketing et Communication de l’hôtel. "C’est notre façon d’ouvrir les portes du palace qu’est le Wiltcher’s à tous. A la fois les clients habituels de ce type de lieux, les bruxellois qui lui sont fidèles mais aussi, et cela nous tient particulièrement à cœur cette année, tous ceux qui n’ont jamais l’occasion d’entrer et de vivre les fastes d’un palace. C’est aussi une façon de partager le luxe à la belge, la convivialité de Bruxelles dans un lieu de prestige et d’abondance des fééries de Noël."

Féérie de Noël et solidarité

"De cette abondance nous ferons un partage caritatif et empathique à la fois avec les enfants nécessiteux mais aussi avec la nature et l’environnement. Ainsi, poursuit Erik Le Roux, une partie des bénéfices de la « Wiltcher’s Waffle Factory » sera reversée à l’association La Flèche - Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette. Depuis plusieurs années nous collaborons avec cette association. L’an dernier nous avions réalisé un Film de Noël pour lever des fonds leur étant destinés (A Very Belgian Christmas Treat - The Grand Hotel Edition accessible sur Youtube). Les résultats avaient été très concluants. Question environnement, nous allons aménager une « Fairy Christmas Forest » dont les arbres et sapins seront, par la suite, replantés par une association active dans la protection de l‘environnement. Et par-dessus tout, nous avons tenté d’apporter de nouvelles activités et animations qui rendront les lieux plus magiques encore aux yeux de tous, petits ou grands."

CALÉIDOSCOPE DE SURPRISES AU PROGRAMME DE CETTE FAIRY FESTIVE SEASON

The Wiltcher’s Waffle Factory

A l’entrée de l’hôtel, facilement accessible à tous et imaginé de manière immersive et très playful - ce corner à douceurs d’hiver et autres friandises proposera, dès le 28 novembre, des gaufres réalisées en direct, une fontaine à chocolat ou encore des popcorns et d’autres délices à venir déguster tous les après-midis de la saison.

The Fairy Christmas Forest

Plus loin, à l’intérieur c’est une fabuleuse « Fairy Christmas Forest » qui prendra place entre le lobby, le café Wiltcher’s et le Loui Cocktail Bar. Vous pourrez vous émerveiller en vous baladant dans cette forêt féérique et immortaliser le moment avec un photocall.

Au cœur du Loui Cocktail Bar, bien au chaud dans l’espace cosy qui fait sa réputation, des boissons chaudes mais aussi des cocktails en tous genres, des plus classiques aux plus thématiques, seront proposés ainsi que la carte bistronomique de Kevin Lejeune.

The Wiltcher’s Winter Terrasse – Chalet TAITTINGER

Autre nouveauté de saison, un véritable chalet alpin prendra place sur la vaste terrasse du Wiltcher’s. On y accèdera par la Christmas Forest et à l’entrée une boîte aux lettres y sera installée pour que tous les enfants de passage puissent y déposer leurs lettres au père Noël. Dans une décoration, elle aussi, des plus féériques, les plus grands pourront y déguster, en principal atout, différents crus de Champagne TAITTINGER. Bien entendu, les talents des mixologues de l’hôtel seront eux aussi joyeusement mis à contribution pour des cocktails créations.

Rendez-vous immanquable des repas de fêtes du Wiltcher’s

Tous les types de repas de fêtes seront au menu de cette jolie Fairy Festive Season.

Ceci avec, le 24 décembre, un prestigieux Dîner de Noël. En 6 services il sera tarifé 145 €/adulte – 72,5 €/enfant – gratuit jusqu’à 6 ans. Le lendemain, le 25 décembre, le Brunch de Noël sous forme de buffet avec un plat à la carte servi à table et coupe de champagne. Il se fera plus luxueux et plus varié encore. Il sera quant à lui affiché au prix de 135 €/adulte et 67,5 €/enfant.

Le 31 décembre, le Dîner de la Saint Sylvestre en 6 services également au Café Wiltcher’s sera à 185 €/adulte - 92,5€/enfant – gratuit jusqu’à 6 ans.

L’ensemble de ces repas de fêtes seront orchestrés par Kevin Lejeune et ses équipes.

Les réservations seront bien entendu indispensables au préalable (www.loui.brussels).Fastes et prestige à La Ballroom le 31 décembre

Avec son grand dîner de Gala étoilé du 31 décembre, la vaste Ball Room attirera à nouveau du beau monde au Wiltcher’s. La fête telle que les palaces d’antan la proposait en pareille circonstance sera assurément le point d’orgue de cette fin d’année. Au programme, outre le dîner de La Canne en Ville, Restaurant 1 étoile au Guide Michelin, une soirée des plus folles, sera animée par un DJ set.

Dîner de Gala : 450 €/pers.

Soirée : 80 €/pers (réservée uniquement aux clients de l’hôtel et restaurants)

Wellness et Spa à l’hôtel pour une déconnexion magique totale

Autre point fort de l’hôtel, le Spa Aspria. Un véritable havre de paix et de relaxation. Et tous les soins dont chacun rêve seront accessibles à tarif préférentiel pour tous les clients de l’hôtel du 28 novembre au 27 février 2023. Les Suites de l’hôtel, elles aussi pourvues de cadeaux « surprise » permettront à leurs occupants d’être inscrits en priorité sur la liste d’accès au Dîner de Gala étoilé et à sa soirée de réveillon.