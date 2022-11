Une réunion d’information publique pour connaître l’état d’avancement des chantiers en cours à Namur

Chantier de la gare multimodale, travaux de l’axe Rogier/Brabant, chantier de la place de la Station et du boulevard Ernest Mélot, extension du piétonnier, bande cyclable le long du parc Louise Marie, construction d’une passerelle cyclopiétonne adjacente au chemin de fer au-dessus de l’avenue Roi Albert, etc. Les grands projets au centre-ville de Namur annoncent de grands changements.

La Ville de Namur invite les citoyens, inquiets ou interpellés par certains chantiers, à participer à la réunion d’information publique du lundi 5 décembre. « Les élues et élus, techniciennes et techniciens ainsi que les gestionnaires de projets feront la synthèse des grandes étapes à venir, vous informeront des perturbations sur la circulation et le stationnement, vous proposeront des alternatives, etc. Vous pourrez également poser toutes vos questions en lien avec les différents travaux », annonce le collège communal.