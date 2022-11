Journée de la sécurité sur Internet Conseils et astuces pour éviter d'être victime de cyberattaques

L'authentification multifactorielle (MFA) garantit que l'authenticité d'un utilisateur est vérifiée de non pas d’une seule mais de plusieurs façons. Cela augmente considérablement le niveau de protection et peut être utilisé pour les applications professionnelles et privées, telles qu'Instagram, Facebook et Linkedin.

Appliquez la méthode STAR : Stop, Think, Ask and Report (Arrêtez, Réfléchissez, Demandez et Rapportez). En cas de doute, la méthode STAR est un bon point de départ. Arrêtez, ne cliquez pas plus loin et n'effectuez pas d'autres actions. Réfléchissez à nouveau et évaluez le risque en fonction de ce que vous savez. Demandez l'avis d'une autre personne et signalez les attaques suspectes.