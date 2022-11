Action de la police dans le centre de Bruxelles: le cortège de 10.000 personnes s’élance bruyamment, «on en a marre des fausses promesses»

La police est en colère. Elle dénonce ce qu’elle considère comme des promesses non-tenues et un manque de respect de la part du gouvernement fédéral, tant en matière de financement que d’application de sanctions pour les violences à son égard.

Les policiers se dirigent vers le palais de Justice, pour dénoncer l » absence d’application d’une circulaire visant à sanctionner plus durement les auteurs de violence à l’égard des forces de l’ordre. Ils s’arrêteront aussi devant le siège de l’Open Vld, parti du Premier ministre Alexander De Croo.

« On en a assez des promesses », résume le permanent CGSP Eddy Quaino. « La ministre de l’Intérieur n’a pas tenu ses engagements en matière de revalorisation salariale ni d’aménagement de fin de carrière. Aujourd’hui, il y a un ras-le-bol. »

Le monde policier attend aussi « une réponse beaucoup plus ferme » de la justice face aux attaques frontales dont les agents se sentent de plus en plus souvent victimes.