«La fête de la chanson française»: l’hommage d’André Manoukian à sa grand-mère déportée

Ce mardi, France 2 a décidé de mettre la chanson à l’honneur. Et aux côtés de Laury Thilleman pour présenter la soirée, on retrouve André Manoukian.

L’ex-juré de «Nouvelle star», qu’on retrouve aussi sur France 3 aux commandes de «La vie secrète des chansons», est aussi et avant tout un compositeur de talent, pygmalion de Liane Foly à ses débuts, avec qui il resta en couple quelques années. C’est à lui que l’on doit «Ça va, ça vient», «Au fur et à mesure». Il a aussi sorti plusieurs disques en solo. Le tout dernier, «Anouch», est sans doute le plus personnel.