Glissements de terrain à Ischia, en Italie: une huitième personne a perdu la vie

L’équipe de recherche a retrouvé cette victime à Casamicciola, l’une des localités du nord de l’île durement touchées par les fortes pluies et la tempête. Le nombre de personnes encore portées disparues est ainsi tombé à quatre.

Tard dimanche soir, la préfecture de Naples, dans le sud de l’Italie, avait confirmé la mort de sept personnes et déclaré qu’un nouveau-né, un garçon de 11 ans et sa sœur de 6 ans en faisaient partie. En outre, les forces d’intervention ont découvert les corps de trois femmes et un homme.