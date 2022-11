Grève sur le rail ce mardi 29 novembre: voici à quoi s’attendre dans la région de Mons-Borinage

Pour ce mardi, l’ensemble des syndicats de la SNCB ont appelé à la grève. Le mouvement sera donc très suivi. Les rails avaient bien sûr participé à la grève nationale du 9 novembre dernier. C’est donc une nouvelle journée de galère qui s’annonce pour les navetteurs. Et les perturbations risquent bien de se prolonger. En effet, ce mardi donc, tous les syndicats du rail appellent à la grève. Le préavis court de ce lundi 28 novembre à 22h00 jusqu’au mardi 29 novembre, 22h00.

Mais pour les deux jours suivants, le mercredi 30 novembre et jeudi 1er décembre, seul le syndicat autonome des conducteurs de trains (SACT) a déposé un préavis de grève et appelle à poursuivre le mouvement. De nouvelles perturbations sont donc encore à prévoir pour les navetteurs et utilisateurs.