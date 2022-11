«Je vais vivre chichement»: que va faire Stéphane de ses gains dans «Les 12 Coups de midi»?

Présent depuis le 20 août 2022 dans « Les 12 Coups de midi », Stéphane ne cesse de faire augmenter sa cagnotte, qui grimpe aujourd’hui à 417.297 euros, ce qui comprend une très belle somme d’argent, mais aussi quatre étoiles mystérieuses, avec à chaque fois, une nouvelle voiture. « C’est une très grande satisfaction personnelle. Je n’aurais jamais pu penser que j’allais atteindre un tel niveau. Je m’étonne moi-même des réponses que je peux apporter. Tout le monde me dit que je suis une bête ou un monstre de culture (rires). Je suis à la fois étonné, mais fier et satisfait de mon parcours. J’espère encore aller le plus loin possible », vient-il d’expliquer à Télé-Loisirs.

Celui qui travaille dans une usine en tant qu’ouvrier « garde les pieds sur terre » quand il « regarde son salaire » : « Je me rends facilement compte de ce que je gagne en comparant avec mon salaire d’ouvrier (…) J’ai la valeur de l’argent. »