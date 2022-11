Aspirateur Dyson, jeux Nintendo, machine à café…: depuis plusieurs mois, des inconnus viennent sonner chez Annick pour lui acheter ces objets… alors qu’elle n’a jamais rien mis en vente, «j’en ai marre, je ne suis plus à l’aise dans ma maison»

Son ras-le-bol, elle l’a expliqué à nos confrères du Belang van Limburg. « Cela a commencé en septembre. Il y a d’abord une femme qui est venue avec son fils. Elle avait trouvé des jeux vidéo Nintendo d’occasion sur Marketplace et voulait les acheter. Le vendeur lui avait donné mon adresse pour récupérer les jeux. J’ai dû les décevoir », explique Annick, qui n’avait absolument pas mis d’article en vente sur Marketplace. Elle a alors signalé l’incident fin septembre via Police-on-Web. « J’ai rapidement reçu une réponse de la zone de police Carma, qui ne pouvait rien faire car aucun crime n’avait été commis », explique Annick.

Depuis plusieurs mois, la sonnette d’Annick De Paepe, une Belge de 54 ans, sonne tout le temps. La quinquagénaire est la malheureuse victime de faux profils de vendeurs, qui donnent son adresse à de potentiels acheteurs. « J’en ai marre, mais la police et Facebook ne peuvent rien faire », déplore Annick.

Mais cela ne s’est pas arrêté là pour la Belge, puisque dans les semaines qui ont suivi, de plus en plus de personnes se présentaient à sa porte. « Au moins 30 personnes sont passées. La même chanson à chaque fois. Ils voulaient acheter quelque chose qu’ils avaient vu sur Marketplace. Ces personnes recevaient mon adresse via un message de chat sans aucune information supplémentaire », déplore Annick.