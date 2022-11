«Ce premier but est pour sa pomme et il le sait!»: Silvio Proto enfonce Thibaut Courtois après son erreur contre le Maroc! (vidéo)

Les Diables rouges ont été très décevants ce dimanche, lors de leur défaite contre le Maroc (0-2). Malgré une entame de match correcte de la part des hommes de Roberto Martinez, la dégringolade a commencé suite au premier but encaissé par les Diables en deuxième période. Et selon Silvio Proto, même si les défenseurs sont fautifs, ce premier but est à mettre avant tout sur le compte de Thibaut Courtois.

« Il n’a pas été bon. Ce premier but, c’est pour sa pomme. Complètement. On parle du gardien du Real Madrid, du meilleur gardien du monde. Les deux buts, celui annulé est pour lui aussi. Il le sait », insiste l’ancien gardien d’Anderlecht dans l’émission « Dans le vestiaire » de RTL Sport.

« S’il y a un tir, tu dois voir le ballon. J’étais gardien de but, je sais ce que je dis », ajoute-t-il. « Ce n’était pas le plus difficile qu’il ait eu. Il fait 2 mètres, il est mal placé, il doit couvrir son premier poteau. Après on peut parler des 4 défenseurs qui sont super mal mis. Cela doit se jouer comme un corner, on doit défendre beaucoup plus bas. Mais Courtois doit avoir le ballon ».