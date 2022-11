Les conseils de Tibi: à la Sainte Catherine, tout bois prend racine!

Tontes de pelouses, feuilles mortes, résidus de taille, de désherbage, déchets du potager… plus de 200.000 tonnes de déchets verts sont déposées chaque année dans les recyparcs et transformés en compost par les intercommunales. Ces collectes ont un coût financier et environnemental. L’idéal, est donc de réduire nos déchets verts ! Comment faire ? Aménagez ou réaménagez votre jardin sous l’angle « minimisation des déchets verts » et réutilisez directement les déchets verts au jardin. Jardinez zéro déchet, c’est facile, il y a moins de travaux : tailles, tontes, arrosages, dépôts au recyparc. C’est économique : besoin de moins d’eau grâce au paillage et production gratuite de compost et paillis. Et enfin, c’est écologique : moins de transports vers le recyparc, le centre de compostage, etc. !

L’idée maîtresse pour limiter la production de déchets au jardin est de travailler avec la nature, pas contre elle. De cette façon, on réduit la charge d’entretien et la quantité de déchets tout en créant des conditions favorables à toute une foule d’espèces animales qui contribueront à la vie et à l’équilibre de votre « écosystème jardin ».

Astuces pour les plantations d’automne Astuce 1 : Choisissez bien les essences

Le choix des essences est à prendre en considération lorsque l’on décide de planter une haie : privilégiez des espèces non invasives, adaptées à nos latitudes, aux conditions de sol et d’ensoleillement, à planter au bon moment et au bon endroit. Privilégier les espèces à croissance lente permettra également d’espacer la fréquence des tailles. Astuce 2 : Optez pour un type de haie adaptée On peut distinguer deux grands types de haies : • Les haies denses : lorsque l’espace disponible est limité ou lorsque l’on vise un effet d’écran ou une haie « défensive » (empêcher les intrusions). Ces haies sont plantées serrées, avec une seule ou plusieurs espèces, et nécessitent une à deux tailles par an. • La haie (semi) libre : cette formule est à privilégier dès que l’espace le permet. Ce type de haie est planté beaucoup moins dense et ne nécessite pas de taille, ou très occasionnellement. Elle permet en outre une plus grande variété de structure avec des arbustes bas et haut ainsi qu’une diversité de floraison appréciable tant pour l’œil que pour la faune en cas de haie mélangée. Un espacement minimum entre les végétaux et par rapport aux limites est aussi nécessaire pour que les plantations se développent correctement sans entraver les plantes voisines et afin de pouvoir facilement en faire le tour pour les tailles si nécessaire. Astuce 3 : Broyez les résidus de taille Broyer les résidus de tailles est une excellente solution. En effet, le produit qui en résulte (le broyat) pourra être utilisé de diverses manières : paillage aux pieds des haies, en permaculture, création de sentiers, réserve de matière carbonée et structurante pour le compost… Les petites branches (<1cm de section) : vous pouvez les étalez au sol et passer la tondeuse dessus, elles seront ainsi broyées et ramassées en même temps avec une tondeuse à bac classique. Par contre, la tondeuse mulcheuse est plus délicate et ne convient que pour des brindilles de faible section.