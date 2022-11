Wallonie: 137 millions pour 801 nouveaux logements publics

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Plus de 137 millions d’euros, dont près de la moitié, soit 60 millions, est financée par des fonds européens : c’est ce que vient de dégager la Wallonie pour la construction de 801 logements publics. Cela fait suite à un appel à projets qui avait été lancé vers les 64 sociétés de logement public de Wallonie.

Christophe Collignon, ministre wallon du Logement. - PhotoNews

Quarante-deux d’entre elles avaient répondu, soit 70 %. Et au total, 86 projets ont été introduits pour un total de 1.537 logements proposés. C’est ensuite la Société wallonne du Logement qui a analysé les projets et les a évalués entre autres notamment sur base d’objectifs environnementaux fixés par la Commission européenne et visant à produire des logements éco-responsables.