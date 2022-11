«Evil»: Kristen et David ont-ils fauté?

Ce mercredi, Plug RTL entame la saison 3 de l’excellente série surnaturelle concoctée par Michelle et Robert King, une salve de dix épisodes qui est – on prévient ! – encore plus délicieusement effrayante, abracadabrante et sexy que les précédentes. On va notamment y voir des scientifiques faire des recherches sur le poids de l’âme, ainsi que des gens travaillant dans un bureau – un vrai – pour le compte du Démon et polluant les esprits via Internet. Et puis, on va savoir comment Kristen (Katja Herbers) et un David (Mike Colter) fraîchement ordonné prêtre vont s’en sortir après s’être fougueusement embrassés à la fin de la saison 2. Un rapprochement physique attendu depuis le début de l’histoire, ou presque, et consécutif à un aveu de Kristen : c’est elle qui a assassiné le tueur en série Orson LeRoux (Darren Pettie) parce qu’il menaçait de faire du mal à ses quatre filles.

Quand elle se déshabille pour lui faire l’amour, David remarque une croix sur son corps, et ne peut aller plus loin. En plus, Andy (Patrick Brammall), le mari de Kristen, est de retour, et David vient de s’unir à Dieu. Il s’est toujours battu contre de fortes pulsions sexuelles, et est puni pour ce nouveau dérapage par des visites nocturnes des plus horribles…