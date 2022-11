Marc Wilmots, l’ancien sélectionneur des Diables rouges, défend les choix de Roberto Martinez: «La critique est trop facile»

Amorphes et sans la moindre réaction. Les Diables rouges ont été défaits, ce dimanche, par le Maroc (0-2) et sont dorénavant presque dans l’obligation de s’imposer face à la Croatie pour poursuivre l’aventure au Qatar.

Dans sa chronique pour Het Nieuwsblad, Marc Wilmots (53 ans) est revenu sur cette piètre prestation collective. « Vous pouvez perdre un match, mais c’est la manière qui fait mal. Tout comme contre l’Égypte et le Canada, ce n’était pas assez bon contre le Maroc, point final », a expliqué l’ancien sélectionneur des Diables rouges entre 2012 et 2016. « Ils n’ont pratiquement pas créé d’occasions. Un tir de Hazard et un tir de Mertens, c’était tout. Pour le reste, l’attaque a été beaucoup trop faible et cela a automatiquement mis plus de pression sur la défense. »

de videos

Pour lui, certains éléments de la sélection belge manquent cruellement de rythme. « Eden Hazard, mais aussi Thorgan, Meunier… Ils ont l’envie de bien faire mais ils n’y arrivent pas. Après soixante minutes, ils se fatiguent, font de mauvaises passes et prennent de mauvaises décisions. »

Marc Wilmots ne voulait pas non plus tirer à boulets rouges sur certains choix posés par Roberto Martinez. « Il est la cible maintenant d’énormément de critiques, notamment à propos de ses remplacements, mais c’est trop facile. Surtout en ce qui concerne Onana. L’entraîneur national sait qu’Onana est une plus-value avec sa puissance physique. Il ne l’a sorti que parce qu’il flirtait avec le rouge. C’est juste parce que ça s’est mal terminé qu’on se concentre maintenant sur ce point. Mais je pense simplement que Martinez a fait de bonnes choses tactiquement. »