«The Ghost Writer»: Roman Polanski sent toujours le soufre

Alors que vient de paraître son dernier roman, « V 2 », l’adaptation de l’un des best-sellers de Robert Harris est rediffusée ce soir. « The ghost writer » est inspiré en effet de « L’homme de l’ombre ».

Coscénariste avec Roman Polanski, l’écrivain britannique a eu l’élégance de reconnaître que le film était « plus fort » que le livre. Il obtiendra d’ailleurs de nombreux prix à un moment, au début des années 2010, où les polémiques avaient pourtant déjà rattrapé le réalisateur, obligé de finir le montage assigné à résidence à Gstaad, en Suisse… Là même où il tourne à présent « The palace », un huis clos sardonique se déroulant le 31 décembre 1999, dans la crainte du bug de l’an 2000, avec Catherine Deneuve et John Cleese.

Un tournage top-secret qui a suscité une pétition de techniciens, comédiens et cinéastes romands indignés de « la facilité avec laquelle un homme condamné pour viol, accusé à de multiples reprises et qui fuit encore et toujours la justice, peut s’engager sans encombre dans une démarche artistique publique ».

« The Ghost Writer », 30 novembre, 20h05, Club RTL.