Standing ovation pour «FIQ!», le cirque urbain pop et coloré au Palais des Beaux-Arts de Charleroi

Incroyable… Dimanche après-midi, le spectacle « FIQ ! » ne se déroulait pas seulement sur le grand plateau du Palais des Beaux-Arts, mais également dans les allées et même dans l’atrium. Avec une habileté et une virtuosité à couper le souffle, les membres du Groupe acrobatique de Tanger (ainsi que de Rabat-Salé, Casablanca, Larache) s’y adonnaient à des acrobaties, roues, sauts, numéro avec des motos, etc.

Avec la complicité de DJ Key qui scratche et jongle avec les vinyles, le groupe a entraîné le public dans un tourbillon exaltant. Sous la houlette de Maroussia Diaz Verbèke, figure phare du cirque contemporain, les acrobates mêlaient joyeusement leur savoir-faire traditionnel avec une modernité débridée.