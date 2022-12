Voici tout ce qui change dans la vie des Belges ce 1er décembre 2022

Il s’agit d’une hausse assez importante. Le taux de base passe de 0,01 % à 0,50 % pour le compte d’épargne Azur, et à 0,30 % pour le High Fidelity. Une prime de fidélité de respectivement 0,20 % et 0,70 % s’ajoute également.

Keytrade Bank, qui compte plus de 300.000 clients, est la première grande banque en Belgique à répercuter une adaptation avantageuse sur les clients, car la décision intervient après l’adaptation du taux d’intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) au cours des derniers mois. Des plus petits acteurs comme Santander Consumer, NIBC Direct, CKV et MeDirect l’ont précédée.