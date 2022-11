Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si Mohamed et Anissa, frère et sœur de l’international marocain Selim Amallah, sont restés en Belgique pour regarder la coupe du Monde, son père Houcine, et son beau-frère Jérémy Ngamilu, ont vécu la victoire du Maroc face à la Belgique depuis le Qatar, en direct ! Un moment historique pour les deux hommes, qui sont arrivés à Doha le jour du premier match du Maroc face à la Croatie.