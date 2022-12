«Life»: la série dérivée de «Doctor Foster» à découvrir sur Arte

Une minisérie chorale où les différentes histoires, abordant des thèmes aussi forts que l’amour, la parentalité, l’addiction, le deuil et la découverte de soi, s’entremêlent avec finesse, alors que les personnages traversent chacun un moment déterminant de leur vie.

Créé par Mike Bartlett, à qui l’on doit déjà le très bon feuilleton britannique « Doctor Foster » (qui a donné le remake français « Infidèle », avec Claire Keim), « Life » est une comédie dramatique à la fois touchante et pleine de bonne humeur, où l’on suit les destins croisés de résidents d’une grande maison divisée en plusieurs appartements.

Parmi les voisins, celles et ceux qui ont vu « Doctor Foster » reconnaîtront sans doute Victoria Hamilton. Aussi connue pour avoir joué la reine mère dans les deux premières saisons de « The Crown », l’actrice reprend le rôle d’Annabelle Baker, qui ne se fait plus appeler Anna, mais Belle ! Laquelle, aujourd’hui divorcée, semble avoir pris un nouveau départ à Manchester, où elle est devenue prof de pilates. Mais une visite du passé pourrait bien chambouler cet équilibre, déjà fragilisé par son penchant pour la bouteille.