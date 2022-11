Politique zéro covid en Chine: «C’est impossible, un virus ne s’arrête pas comme ça», estime Yves Van Laethem

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les manifestations se multiplient en Chine, face à l’intransigeance de leur gouvernement et sa politique du « zéro covid », qui enchaîne deux ans et demi de crise sanitaire, les confinements forcés, les restrictions de voyaage dans le pays, les arrestations et les tests PCR obligatoires…

Dimanche, une foule de manifestants, répondant à des appels sur les réseaux sociaux, est descendue dans la rue notamment à Pékin, Shanghai et Wuhan, prenant les forces de l’ordre au dépourvu.

Parmi les slogans qu’on pouvait lire sur les pancartes des manifestants : « Pas de tests Covid, on a faim ! », « Xi Jinping, démissionne ! PCC (Parti communiste chinois, ndlr), retire-toi ! » ou « Non aux confinements, nous voulons la liberté ».