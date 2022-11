Elle téléphonait 20 fois par jour: Alexie est poursuivie pour avoir harcelé la police de Courcelles et Fontaine-l’Évêque pendant le confinement, pour des problèmes de voisinage

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le plus souvent, ce sont des troubles de voisinage que voulait dénoncer Alexie : tapage nocturne, moqueries, propos racistes. Chaque fois que la police se déplaçait, cependant, le voisinage était calme, les oiseaux chantaient et les agents ne tombaient que sur Alexie, en furie, énervée et parfois alcoolisée. Elle est en aveux: « J’ai pris conscience que ça n’allait pas », reconnaît-elle devant le tribunal.