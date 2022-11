«Me faire insulter de petit pé**, c’est ma vie»: comment Yanis Marshall («Star Academy») a-t-il vécu les attaques homophobes?

Au lancement de la Star Ac, Yanis Marshall, le prof de danse, annonçait la couleur en dansant en talons. Très vite, on a malheureusement vu une espèce d’homophobie ambiante rejaillir sur Twitter. Le public est-il prêt à plus d’ouverture d’esprit ? La France est-elle en progrès en termes d’inclusion ? Nous avons posé la question à Yanis Marshall : « Je pense que ce n’est plus une question de ‘est-ce que la France est prête ou pas prête’, on s’en fout si les gens sont prêts ou pas. On est là, on existe, on a un droit à la parole – les homos, je parle. Comme Madonna l’a très bien dit dans les années 80, à force de montrer la réalité et la vérité aux gens, ils commencent à l’accepter. C’est ce qu’on fait, on montre que nous aussi, on est là, et qu’il ne devait pas ne pas y avoir de créneau pour nous. Alors là, c’est un peu la fête du slip parce qu’il y a beaucoup d’homos à la télé, donc on pense que c’est notre année. Mais on a toujours été là ! Y a très peu de choses qui tournent sans nous, surtout dans le monde artistique. »

Yanis Marshall ne nous cache pas sa fierté de faire évoluer les choses à la télé française et sur TF1 : « C’était de toute manière assez logique que mon orientation sexuelle fait partie intégrante de qui je suis. Sinon, il fallait prendre quelqu’un d’autre. (Rires.) »