Le magasin Le Look Coco, à Aubel, déménage juste en face de son actuelle boutique: «Notre rêve devient réalité»

« Le Look Coco s’agrandit ! Notre rêve devient réalité ! » C’est par ces mots remplis de joie non dissimulée que les patrons de la boutique d’Aubel, Chloé et son frère Killian Crasset, ont annoncé leur bonne nouvelle. En ces temps difficiles économiquement, la boutique fait le pari de miser sur l’avenir en déménageant dans une surface plus grande, sur le trottoir d’en face, dans l’ancien magasin Bish.

Lire aussi> Un calendrier de l’Avent géant avec des réductions chez une quarantaine de commerçants à Verviers « Le magasin ouvrira ses portes en janvier 2023. Vous serez prévenu de la date exacte en temps voulu », notent les commerçants qui en profitent également pour remercier tous ceux sans qui cette aventure n’aurait pas été possible, comme leur « plus belle étoile ». Leur maman décédée voici deux ans et avec qui ils avaient ouvert la boutique.