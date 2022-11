«Papa, aide-moi»: Eleonora (31), l’une des 7 victimes du glissement de terrain en Italie, a appelé son père au secours juste avant de mourir, «quand ils me l’ont montrée, je ne reconnaissais même plus son visage»

Dans l’incident tragique, des maisons se sont littéralement effondrées et des véhicules ont été emportés par l’impressionnante coulée de boue. En panique, les gens ont tenté de se mettre à l’abri. Mais la catastrophe aura fait sept victimes.

Eleonora, l’une d’elles, travaillait comme vendeuse et venait d’emménager avec son petit ami Salvatore, indiquent nos confrères de HLN. La jeune femme était très proche de son père. Si bien que lorsque le drame est survenu, elle l’a appelé, réalisant la gravité de la situation. « Papa, aide-moi », a-t-elle crié au téléphone. Le papa de la trentenaire s’est alors précipité chez elle, mais malheureusement, c’était trop tard. Accompagné du frère d’Eleonora, le père de famille a tenté par tous les moyens de rejoindre la maison de sa fille et de son gendre, mais c’était impossible à cause de l’énorme coulée de boue.