Bientôt neuf terrains de padel dans le zoning des Primevères à Ath? Une demande de permis a été déposée!

Pour pouvoir se concrétiser, une dérogation au plan de secteur sera nécessaire. Le projet est en effet non conforme à la destination de la zone d’activité économique industrielle.

Cette demande porte sur la création de neuf terrains de padel au sein du zoning des Primevères. Comme le stipule l’avis, « le projet vise à transformer l’ancien hangar industriel Belgique Loisirs pour y aménager des terrains de padel extérieurs et intérieurs ». Une cafétéria, des vestiaires et des toilettes sont encore prévus au rez-de-chaussée du hangar existant tandis qu’un club house devrait voir le jour à l’étage.

Un dossier consultable

Les personnes qui souhaitent examiner le dossier peuvent le consulter de 8h à 12h et de 13h à 16h durant les jours ouvrables ou le jeudi jusqu’à 20h sur rendez-vous, pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès de M. Bataille du service Urbanisme, via le 068.681.080 ou urba@ath.be.