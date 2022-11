Waremme: les commerçants ont décoré le centre-ville pour les fêtes de fin d’année

« Notre objectif est d’égayer les rues pour permettre aux gens de faire du shopping dans une belle ambiance de fête », explique le président de l’Union des Commerçants, Michel Hardenne. « Nous étions une vingtaine et l’échevin du commerce, Raphaël Dubois était encore présent pour nous aider. »

Les commerçants soulignent une collaboration toujours plus grandissante avec les autorités de la Ville.

Marylène et Lucky Claes ont soutenu la dynamique équipe. - DR

« Cette année, c’est le service des travaux qui a, tout en élaguant les arbres, placé les guirlandes dans le piétonnier. Un gain de temps qui nous a permis de placer partout dans le centre, 55 sapins naturels, en plus des illuminations et des décorations en bois. Par ailleurs, je tiens à remercier les bénévoles qui sont venus nous rejoindre ainsi que Jojo pour son petit verre de l’amitié. Lucky Claes et son épouse sont aussi venus encourager le groupe de volontaires. »