Images chocs en Turquie: un supporter agresse un gardien avec le poteau de corner et l’envoie à l’hôpital! (vidéos)

Images extrêmement choquantes ce dimanche en Turquie. Alors que Göztepe et Altay s’affrontaient, dans le derby d’Izmir, en deuxième division turque, la situation a complètement dégénéré ! Tout est d’abord parti des tribunes, où des supporters d’Altay ont envoyé un projectile explosif sur les fans adverses, faisant plusieurs blessés.

Et comme si cela ne suffisait pas, un supporter de Götzepe a pénétré sur la pelouse alors que l’ambulance était en train de soigner les blessés, et il a arraché le poteau de corner avant de se précipiter vers Ozan Ozenc, le gardien d’Altay, et de lui frapper violemment le crâne avec.

Le gardien turc a dû être transporté à l’hôpital pour se faire recoudre et passer des examens.