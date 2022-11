Anisha ignorée par les autres élèves après sa victoire de la «Star Academy», elle réagit à la polémique

Beaucoup d’internautes ont remarqué cette scène et n’ont pas apprécié qu’Anisha soit comme ça laissée de côté par la majorité des académiciens. « On en parle que les élèves sont directement allés chez Enola ? », « Ça se voit qu’ils sont dégoûtés », « Ni les élèves, ni les profs n’ont l’air heureux », pouvait-on lire sur Twitter.

Interviewée par Télé-Loisirs, Anisha a expliqué : « Je ne l’ai même pas remarqué car après, nous avons fait un câlin collectif. » Et de poursuivre : « Je pense que c’est normal, Louis et Enola formaient un duo. C’est normal de se réconforter. Après, on a tous eu le temps de se voir et de se féliciter. »